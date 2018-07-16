Скарлетт Йоханссон отказалась от роли из-за недовольства ЛГБТ-сообщества

"Я глубоко уважаю и люблю транс-сообщество, и я благодарна, что дискуссия по поводу инклюзивности в Голливуде продолжается. Я, конечно, рада была бы дать жизнь [на киноэкране] истории Данте и его превращения [в мужчину], но я понимаю чувства тех, кто считает, что эту роль должен играть актер-трансгендер. Я благодарна, что обсуждение кастинга на эту роль, хотя и было спорным, породило более широкую дискуссию о разносторонности кастинга и представлении [различных персонажей] в кино", - говорится в заявлении актрисы, которое опубликовало издание Out Magazine.

Изначально представители Йоханссон утверждали, что актриса не видит никаких проблем в том, что она, будучи цисгендерной женщиной (то есть женщиной, чья гендерная идентичность и гендерное самовыражение совпадают с биологическим полом), будет играть роль Данте Джилла. В заявлении упоминалось, что ранее Джаред Лето получил "Оскар" за роль трансгендера-женщины в фильме "Даллаский клуб покупателей", и его кастинг не вызвал никаких протестов, пишет BBC.

Когда стало известно о кастинге Йоханссон на роль Данте Джилла, сразу несколько популярных СМИ, включая Jezebel и Vice, раскритиковали это решение. Также недовольны были многие представители ЛГБТ-сообщества, которые считали, что трансгендера должен играть актер-трансгендер. Двоюродный брат Джилла Барри Пэрис в интервью The Wrap сказал, что его родственник скорее всего посмеялся бы над дискуссией вокруг роли Йоханссон, но отметил, что скорее всего ему понравилось бы, если бы на эту роль был выбран мужчина или трансгендер-мужчина.

Ожидается, что фильм Сандерса Rub & Tug выйдет в 2019 году.