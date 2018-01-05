На страницах журнала Starhit Малахов пересказал историю отношений звездной пары. "Их первая встреча произошла, когда он, народный артист, любимец публики, гастролировал в Киеве, а она, нежная красавица, блондинка 16 лет от роду, подошла к нему за автографом. А через пятнадцать лет уже совместной жизни они расписались", – заявил он.
Разлад, по словам ведущего, произошел спустя год семейной жизни. "Начались взаимные обвинения, экзерсисы с недвижимостью и судебные разбирательства", – добавил он.
Малахов уточнил, что случившееся ударило и по нему. "В итоге – громкий и скандальный развод, от которого грустно всем, в особенности нам, романтикам", – заключил он.
Также звездный ведущий назвал девушку года. По его словам, этого звания достойна Диана Шурыгина. "Феерическое превращение бедной жертвы насилия в публичную персону (именно так сегодня называет себя Дианочка) и почти 5 миллионов просмотров на ее YouTube – железный аргумент". – уверен артист.
Певицей года Малахов признал Ольгу Бузову. "И в кино она снималась, и коллекцию одежды выпустила, и на театральных подмостках выступала, и на эстраду вышла", – восхитился он.
Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову
Знаменитый ведущий Андрей Малахов подвел итоги года....
Дмитрий Нагиев влез в долги ради покупки шикарного дома (1)
Дмитрий Нагиев по праву считается одним из самых...
Табакову стало лучше: его отключили от аппаратов
Олегу Табакову, который длительное время находится в...
Актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу (6)
Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою...
TOP новостей
Депутаты просят Центробанк расследовать ситуацию с ростом цен в Литве (48)
Члены парламентской фракции Союза...
Тенденции на рынке аренды жилья – каждый день по 40 новых квартир (20)
Несмотря на отсутствие точных данных о ситуации на...
"Литовская железная дорога" заплатит назначенный ЕК штраф (27)
Государственная компания " Литовская железная дорога "...
Еврокомиссар: нет данных, что в Восточную Европу поступают продукты худшего качества (6)
Нет данных о том, что в страны Восточной и Центральной...