Российский актер Алексей Панин, известный в последнее время, прежде всего, из-за своего эксцентричного поведения, в ходе общения со своими подписчиками в инстаграме назвал россиян "умственно ограниченными" и заявил, что уедет из России.
© RIA/Scanpix

Дискуссия на странице артиста разгорелась под публикацией актера, где он запечатлен на прощании с Иосифом Кобзоном. Он сопроводил снимок словами о том, что инстаграм дня него — отображение жизни и эмоций.

"Но боюсь, что с вашим скудоумием вам этого не понять", — обратился актер к своим поклонникам.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни жестко критиковали Панина, другие встали на его защиту. Актер "объяснил" одному из комментаторов, что люди в России "глупые, злые и ограниченные".

"К сожалению, это Россия. Люди тут очень ограничены умственно", — отметил артист.

На замечание о том, почему же Панин еще не уехал, актер признался, что скоро уезжает.

"Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами", — добавил он.

Gazeta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Степаненко пожаловалась на травлю со стороны Петросяна

Юмористка Елена Степаненко подвергается травле со...

Скандалист Панин назвал россиян скудоумными и пообещал уехать (17)

Российский актер Алексей Панин, известный в последнее...

Самойлова объяснила заявление об эмиграции из России (18)

Российская певица Юлия Самойлова объяснила заявление...

Стала извеcтна причина скоропостижной смерти солистки группы Cranberries (2)

Солистка ирландской рок-группы Cranberries Долорес О'Риордан...

Лепс скрывает икону, которую ему подарил Путин

Коллекция образов, принадлежащих маэстро, оценивается...

TOP новостей

Фейк о сбитом самолетом НАТО НЛО в Литве: одна деталь заставляет задуматься (9)

Самолеты Военной полиции НАТО сбили в Литве...

Предложение жителям: хотите сэкономить - откажитесь от мусоропровода (35)

До 2020 года в Вильнюсе планируют оборудовать 755 новых...

Балтийские каникулы Жени. Паланга: и это они называют шумом? И это они называют деньгами? (88)

Курорты Балтии известны каждому россиянину: я с детства...

Жители Литвы все еще не привыкли к евро - недовольны переходом на валюту ЕС (48)

Почти половина жителей Литвы недовольна введением...

Жители Вильнюса ополчились против проекта нового здания суда (18)

Проект нового здания судов в Вильнюсе поднял...