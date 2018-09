View this post on Instagram

ВОТ И ВСЁ... #ИосифКобзон #Кобзон #АлексейПанин #Панин P.S. А для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм,в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием,вам этого не понять. Всем добра!🙋‍♂️

