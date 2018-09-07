Дискуссия на странице артиста разгорелась под публикацией актера, где он запечатлен на прощании с Иосифом Кобзоном. Он сопроводил снимок словами о том, что инстаграм дня него — отображение жизни и эмоций.
"Но боюсь, что с вашим скудоумием вам этого не понять", — обратился актер к своим поклонникам.
Комментаторы разделились на два лагеря: одни жестко критиковали Панина, другие встали на его защиту. Актер "объяснил" одному из комментаторов, что люди в России "глупые, злые и ограниченные".
"К сожалению, это Россия. Люди тут очень ограничены умственно", — отметил артист.
На замечание о том, почему же Панин еще не уехал, актер признался, что скоро уезжает.
"Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами", — добавил он.
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ВОТ И ВСЁ... #ИосифКобзон #Кобзон #АлексейПанин #Панин P.S. А для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм,в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием,вам этого не понять. Всем добра!🙋♂️
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