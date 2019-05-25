Гендиректор Первого канала Константин Эрнст во время спецвыпуска шоу "Голос.Дети" объявил победителями всех участников финала проекта, включая дочь Алсу Микеллу Абрамову.
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Ранее в пятницу Микелла Абрамова отказалась от участия в спецвыпуске телешоу "Голос.Дети". Итоги предыдущего финала, где Микелла заняла первое место, были аннулированы из-за накрутки голосов в пользу 10-летней девочки. Было назначено расследование.

"Расследование показало, что воздействие оказывалось, - сказал Эрнст. - Мы не знаем, кто и зачем это сделал. Но как бы то ни было, обманутыми оказались все: зрители, Первый канал, творческая группа, которая несколько лет с любовью делает этот проект, родители наших участников, и главное - дети".

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"Мы с компанией Talpa - людьми, которые придумали этот формат, - обсуждали все возможные варианты. И поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование", - сказал Эрнст.

Ержану Максиму Эрнст сказал: "Теперь ты знаешь, что на первом ничего не продается". Это отсылка к рекламе, в которой мальчик снялся после первого финала.

Победителями проекта стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова. Эрнст заявил, что проект "Голос.Дети" будет продолжаться.

Ранее организаторы сообщали, что на повторный финал приглашены все девять финалистов, однако в итоге соревноваться за первое место будут лишь восемь человек.

"Это ее [Микеллы Абрамовой] решение [не участвовать в спецвыпуске], и мы его уважаем. Она по-прежнему остается частью нашей семьи",- сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг финала конкурса только два дня назад. В эфире радиостанции "Серебряный дождь" она заявила, что "ее дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры".

"Но я думаю, что все должно хорошо закончиться", - сказала она.

Как развивался скандал


Финал конкурса "Голос.Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. За первое место в нем боролись три суперфиналиста - Микелла Абрамова из команды Лободы, Валерий Кузаков из команды певицы Пелагеи и Ержан Максим из команды Валерия Меладзе.

Победителя выбирали с помощью СМС-голосования. По его итогам Абрамова набрала 56,5% голосов, Максим - 27,9%, а Кузаков - 15,6%. Победительнице вручили статуэтку, сертификат на запись первого сингла и банковскую карту с 1 млн рублей на счету.

Однако многие зрители проекта посчитали победу Абрамовой несправедливой и начали писать в соцсетях о своих подозрениях в подтасовке результатов голосования.

На следующий день Первый канал признал, что зрительское голосование действительно сопровождалось "некоторыми аномальностями" и пообещал перепроверить его итоги.

Эрнст отмечал, что разрыв между первым и вторым местом оказался наибольшим за всю историю проекта и составил более 80 тысяч голосов.

"Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей... И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией [правообладателем] Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", - говорил Эрнст.

16 мая IT-компания Group-IB, которую Первый канал привлек к проверке голосования, опубликовала первые результаты расследования. Специалисты подтвердили, что в ходе голосования происходили массовые накрутки голосов в пользу участника под номером 07 (под ним выступала Микелла Абрамова).

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч СМС-сообщений. Также компания обнаружила, что в одном из регионов для IVR-звонков (голосование звонком по телефону) были задействованы боты.

В тот же день Первый канал аннулировал итоги финала проекта и объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск "Голос.Дети" с участием всех финалистов.

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