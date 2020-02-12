"Радикальное отличие "На-На" от той же группы "Ласковый май" в том, что там пели детдомовцы, сироты, у которых не было даже членов. У меня ребята - жеребцы, осеменители", - заявил Бари Каримович.

По словам продюсера, перед его группой стояла цель не только исполнять хорошие песни, у которых было море фанаток. Одной из задач команды было "опылять всю территорию Советского Союза — от Петропавловска-Камчатского до Бреста".

Соответствующее поручение наставника, как заверил Алибасов, его подопечные выполняли с энтузиазмом. Однако периодически они все же попадали в любовные истории. Из-за связей с женщинами группу покинули Владимир Левкин и Павел Соколов. Первому продюсер сам указал на дверь, второй принял решение самостоятельно, поделился подробностями шоумен.

Как рассказал муж актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, он был свидетелем, как к "нанайцу» Владимиру Политову выстраивалась под окнами дома в Мерзляковском переулке очередь, состоящая из 50-60 поклонниц. Алибасов подчеркнул, что фанатки дежурили там круглосуточно. В определенный момент Политов выходил из дома на улицу и указывал на девиц, которые проведут с ним ночь.

Продюсер заверил, что все любовные утехи в квартире Политова проходили под его присмотром. Сам Алибасов в этот момент «свечку не держал», поскольку «был занят парочкой девиц». Шоумен также вспомнил случай, как однажды в Саратове ему в гостинице подбросили младенца с запиской, в которой значилось,что он является отцом ребенка. Он заверил, что на сегодняшний день 5% всех москвичей - его внуки.