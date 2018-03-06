"Я с нетерпением жду к возвращению к роли Т-800", — заявил актер.

По словам Шварценеггера, съемки очередной части "Терминатора" начнутся в июне и продлятся до октября. Картина должна выйти на экраны в июле 2019 года.

Курировать работу над новым "Терминатором" будет Джеймс Кэмерон, снявший первые два фильма фантастической киноэпопеи. Режиссером же картины станет Тим Миллер, создатель "Дэдпула".

Ранее Кэмерон говорил, что намерен поработать над созданием следующей части в 2019 году, когда права на франшизу о киборге вновь вернутся к нему.

Шварценеггер не раз заявлял, что не хочет больше играть "Терминатора", однако, к удовольствию фанатов, регулярно нарушал это обещание.