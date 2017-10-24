Шукшина в шоке от скандала с сыном

Семья Марии Шукшиной недавно оказалась в центре скандала — беременная невеста сына актрисы Макара Касаткина обвинила молодого человека в том, что тот ее избил. Кроме того, девушка рассказала, что парень торгует наркотиками.

Долгое время ни сам Макар Касатнкин, ни его мать Мария Шукшина, никак не комментировали обвинения и историю с задержанием молодого человека. Однако обеспокоенные поклонники, не перестающие задавать вопросы, все же заставили актрису рассказать, что она думает по поводу обвинений невестки.

“Я в шоке от происходящего”, — цитирует StarHit Марию Шукшину. “Но сейчас идет проверка в полиции. Как только станут известны результаты, сразу сообщу”, — пообещала она поклонникам. “До оглашения результатов, это все считается домыслами (мягко говоря)”, — подчеркнула актриса.

Напомним, возлюбленная Макара Касаткина Фрейя Зильбер обвинила молодого человека в том, что он хранит и распространяет наркотики. В его квартире был произведен обыск. Сам сын Марии Шукшиной был доставлен в полицию.

Тогда в СМИ появилась информация, что во время обыска действительно были обнаружены запрещенные вещества, однако сам молодой человек заявил, что их ему подкинули. Кроме того, раскрывались и мотивы самой невесты — сообщалось, что Макар Касаткин ее избил.

“Сейчас я живу у подруги”, — призналась девушка в эфире передачи “Пусть говорят”. “Первое время у нас были идеальные отношения. Он был против моей работы, я постоянно сидела дома, мой круг общения резко сузился”, — рассказала она о сложностях в отношениях с Макаром Касаткиным.

Сын Макар родился у Марии Шукшиной от второго брака. Ее избранником стал бизнесмен Алексей Касаткин, который был свидетелем на ее первой свадьбе. Новый роман, как говорили сплетники, обернулся кошмаром — муж пытался забрать у Марии их общего сына Макара. Соседи рассказали, что мать пыталась устроить молодого человека на работу и брала его на съемки, однако из этого ничего не вышло.

Дни.ру
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