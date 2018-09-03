Шуфутинский о песне "Третье сентября": Влюбился с первого взгляда

Композиция, которая у многих из нас ассоциируется с конкретным осенним днём, впервые была исполнена в 1993 году. В 1994-м вошла в альбом Михаила Шуфутинского "Гуляй, душа".

Музыку к ставшей уже легендарной композиции написал Игорь Крутой, а слова — Игорь Николаев. Позже композитор признавался, что его друг и тёзка многое знал о его личной жизни. Однако имеет ли отношение "Третье сентября" к его автобиографии — так и не сказал.

У самого же Шуфутинского 3 сентября 1995 года родился внук.

— Для меня 3 сентября — хорошая дата, это день рождения моего старшего внука, — рассказывал он Лайфу.

Сразу влюбился

Шуфутинский уверен, что эта песня "удалась", и признаётся, что влюбился в неё с первого взгляда. До сих пор нет практически ни одного концерта, где бы он её не спел. Зрители сами просят его об этом.

— Песня удалась, я её полюбил с первого взгляда, как говорится, и с тех пор пою с удовольствием. Что я ещё могу сказать про эту песню? Она мне нравится, я её люблю, — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Поздновато выстрелила

Песня была популярна в 90-х, но к 2000-м о ней практически перестали вспоминать. Вторая же волна популярности началась после того, как паблик MDK опубликовал у себя мем с цитатой из "Третьего сентября" и фото Рика Росса, который внешне несколько напоминает Шуфутинского.

Сам же певец уверен, что композиция не так яро выстрелила в девяностые, потому что зрители просто не успели как следует её расслышать. А спустя больше чем 10 лет наконец "распробовали".

— К сожалению, мы в желании создать новые произведения идём вперёд гораздо быстрее, чем успевает за нами зритель. Они позже слышат эти песни, эфиров на всех не хватает. Песня звучит, но зритель её полюбит не сразу. Он услышит её раз, два, потом начнёт о ней рассказывать кому-то другому. Вот и "Третье сентября" по-настоящему выстрелило только в середине двухтысячных, — отметил Шуфутинский.

О популярности

Шуфутинский уверен, что песня стала такой популярной, так как касается каждого. Ведь все мы встречаемся, расстаёмся и, конечно, переживаем.

— Это общечеловеческая тема: люди встречаются, расстаются — происходит момент надрыва. Эта песня никому на самом деле не предназначалась, — заявил он в интервью Nation News.

Правда, есть у певца и другая версия: просто про этот день никто больше не придумал композиции.

— Нет другой такой песни-то. Новогодние есть с минутами: "Пять минут, пять минут". А вот других песен про 3 сентября или, допустим, про 5 мая я не помню, — говорил он Лайфу.

Ну и, конечно, отмечает: популярная она, потому что спел хорошо.

Шуфутинский-мем

На свою популярность в Сети исполнитель реагирует спокойно. Ему даже льстит бесплатная реклама.

— Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен. Мне кажется, это замечательно. Если об этом говорят, значит, для людей это значит что-то. А что может быть приятнее для исполнителя, чем когда песня, которую он спел, стала популярной и любимой, о ней постоянно говорят и придумывают шутки, сочиняют какие-то истории, — отметил певец.

А годом ранее, в 2017-м, исполнитель сам пошутил над собой, призвав зрителей перевернуть календарь.