ШОК! Врачи борются за жизнь 14-летней дочери Евы Польны и Дениса Клявера

Вызванные врачи скорой помощи не смогли на месте купировать острое состояние, после чего и было принято решение везти девочку в больницу.

Представители певицы пока не прокомментировали эту информацию.

Имя девочки не называется, однако согласно открытым данным, 14 лет сейчас старшей дочери певицы Эвелин, которая родилась 6 июня 2005 в союзе Польны с певцом Денисом Клявером.

Вторую дочь Польны зовут Амалия. Она родила ее в 2007 году от бизнесмена Сергея Пильгуна.