ШОК! Врачи борются за жизнь 14-летней дочери Евы Польны и Дениса Клявера

Вызванные врачи скорой помощи не смогли на месте купировать острое состояние, после чего и было принято решение везти девочку в больницу.
Представители певицы пока не прокомментировали эту информацию.
Имя девочки не называется, однако согласно открытым данным, 14 лет сейчас старшей дочери певицы Эвелин, которая родилась 6 июня 2005 в союзе Польны с певцом Денисом Клявером.
Вторую дочь Польны зовут Амалия. Она родила ее в 2007 году от бизнесмена Сергея Пильгуна.
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