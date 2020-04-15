Шнуров заявил, что "болеет коронавирусом" и пообещал заразить им депутатов Госдумы

Во время беседы в соцсети Шнуров рассказал, что сейчас живет у себя на даче в Петербурге и «болеет коронавирусом». При этом, по его словам, он самостоятельно ходит в магазин несмотря на то, что заразившимся вообще запрещено выходить на улицу. Музыкант уточнил, что за продуктами ходит в маске.

Шнуров также рассказал, что хочет стать депутатом Госдумы, чтобы заразить коронавирусом других парламентариев.

«Надеюсь, всех там перезаражаю, и наконец-то сменится состав [Думы]», - заявил Шнуров.

Однако пока его туда не пускают, признался музыкант. Он пообещал посмотреть, когда будет следующее заседание, и тогда он «вломится» туда и «начнет во всех плеваться».

Позже он заявил, что пошутил о своем заражении, передает Telegram-канал издания "Подъем". Он отметил, что контекст беседы был шутливым.

"Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Инстаграма. Если я заболею, непременно об этом сообщу", - сказал он.

В январе Шнуров посвятил коронавирусу стихотворение, в котором предложил людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".