Шнуров распустил "Ленинград"

У себя в инстаграме Сергей Шнуров в стихах и нецензурной форме объяснил, что устал от шоу-бизнеса. «Не стесняясь я бухал. / Все «иметь» в предельном смысле / (Устал) я уже / И пришел к нехитрой мысли — / Раж уходит в тираже», — размышляет Шнуров.
По словам музыканта, его жизнь напоминает ему жизнь ряженого орангутанга «в витрине зоопарка». «Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест», — пишет артист, добавляя, что может вернуться в музыку, но нескоро.
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