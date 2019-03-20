Шнуров распустил "Ленинград"

Лидер рок-группы «Ленинград» объявил о прощальном туре коллектива.
Сергей Шнуров
© RIA/Scanpix

У себя в инстаграме Сергей Шнуров в стихах и нецензурной форме объяснил, что устал от шоу-бизнеса. «Не стесняясь я бухал. / Все «иметь» в предельном смысле / (Устал) я уже / И пришел к нехитрой мысли — / Раж уходит в тираже», — размышляет Шнуров.

По словам музыканта, его жизнь напоминает ему жизнь ряженого орангутанга «в витрине зоопарка». «Прыгать и скакать приматом, / Доложу, нелегкий крест. / Я за всех ругался матом. / Бог не сдаст, свинья не съест», — пишет артист, добавляя, что может вернуться в музыку, но нескоро.

Gazeta.ru
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