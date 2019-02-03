Шнуров посвятил умершему Децлу стихотворение

В тексте Шнуров использовал строчку из одной из самых известных композиций Децла — "Вечеринка".

Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола,

"Мои слёзы, моя печаль".

Ранее соболезнования родным и близким Толмацкого выразил рэпер Баста, с которым у Децла был конфликт несколько лет назад.

Статьи по теме: Умер рэпер Децл

По словам концертного директора Децла, тот умер от остановки сердце. По данным СМИ, это произошло после выступления на частной вечеринке в кафе Posh Lounge в Ижевске.

Толмацкому было 35 лет. У него остался 14-летний сын.

Кирилл Толмацкий родился в Москве 22 июля 1983 года. Его дебютный альбом "Кто? Tы", вышедший в 2000 году разошелся тиражом больше миллиона копий. Всего в его дискографии восемь студийных альбомов. Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.