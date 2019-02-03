Шнуров посвятил умершему Децлу стихотворение

В тексте Шнуров использовал строчку из одной из самых известных композиций Децла — "Вечеринка".
Ритмом музыка всяка ведома,
И с пластинок сдувая пылинки,
Вечеринка у Децела дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола,
"Мои слёзы, моя печаль".
Ранее соболезнования родным и близким Толмацкого выразил рэпер Баста, с которым у Децла был конфликт несколько лет назад.
По словам концертного директора Децла, тот умер от остановки сердце. По данным СМИ, это произошло после выступления на частной вечеринке в кафе Posh Lounge в Ижевске.
Толмацкому было 35 лет. У него остался 14-летний сын.
Кирилл Толмацкий родился в Москве 22 июля 1983 года. Его дебютный альбом "Кто? Tы", вышедший в 2000 году разошелся тиражом больше миллиона копий. Всего в его дискографии восемь студийных альбомов. Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.
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