Шнуров посвятил стих умершему Лужкову: "Жилось дико, мощно, например"

Певец Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стих, посвященный погибшему при операции в Мюнхене бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Он поведал, что Лужков если что-то и запрещал, то только «сдуру». А потом Лужкова самого «запретили» - то есть, уволили.
Сергей Шнуров
© RIA/Scanpix

Про Лужкова говорили, что он "вечно будет бегать в кепке" и переживет вместе с женой всех. Он был целой эпохой в истории города. «С ним Москве жилось неплохо,/ Дико, мощно, например» - рифмует строчки Шнуров.

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Я давно к таким вещам Стал спокоен. Может сдуру Юра что-то запрещал. Вскоре запретили Юру. Говорили, что он крепкий, Всех с женой переживут. Будет бегать вечно в кепке, Но никто не вечен тут. Эх, Михалыч, ты эпоха, Да, сегодня умер Мэр. С ним Москве жилось неплохо, Дико, мощно, например. Не жалел он цвет-металла, Какой жанр, такой век. Почему мне грустно стало? Яркий был он человек.

A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Dec 10, 2019 at 5:28am PST

Шнуров признался, что ему стало грустно, так как Лужков действительно был ярким человеком. В комментариях пользователи согласились со Шнуровым, что Лужков олицетворяет собой целый период в истории столицы.

Ранее родным и близким Лужкова соболезнования выразил президент России Владимир Путин. «Истинно народным» мэром 90-х годов назвал Лужкова Максим Галкин, а Ксения Собчак указала на необычную связь между смертями Лужкова и журналиста Доренко, отношения между которыми, стоит заметить, были далеко не безоблачными.

MK.ru

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