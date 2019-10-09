Шнуров посвятил стих Путину в тайге

"Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошел,
С ним десяток офицеров,
Повар, съемочная группа,
ФСО в канаве дышит.
Тише! Не кричите в рупор!
Дайте насладиться тишью.
Лес листвой своей гудит.
А в кустах танки, как лоси.
Я люблю побыть один.
Как же хорошо, что осень!", - поделился своим творчеством Шнуров.
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Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу традиционно в канун своего 67-летия совершил прогулку по сибирской тайге, где на камеру восхищался природой и собирал грибы. СМИ опубликовали видео с прогулки. В одном из эпизодов глава государства срезает гриб и замечает на его шляпке елочную шишку, которую Путин зачем-то кладет в карман. Спустя некоторое время глава Минобороны РФ выкапывает куст брусники, а президент советует Шойгу посадить этот куст у себя на даче в Подмосковье.
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