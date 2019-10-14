Музыкант Сергей Шнуров заявил, что готов поучаствовать в акциях оппозиции, правда с некоторыми оговорками. Так лидер группы "Ленинград" прокомментировал участие некоторых коллег по цеху в митинге 10 августа в Москве.
Сергей Шнуров
© RIA/Scanpix

В эфире программы "Действующие лица" на "России-1" ведущая Наиля Аскер-Заде поинтересовалась, как Шнуров относится к тому, что на митинге на проспекте Сахарова, посвященном недопуску независимых кандидатов в Мосгордуму, выступали известные музыканты. В их числе были рэпер Face, группы Ic3peak и "Кровосток". Шнуров признался, что если бы в Петербурге проходили подобные акции, то он принял бы в них участие.

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"Если бы в Петербурге произошло что-нибудь подобное, наверное, я бы вышел", - сказал он.

При этом он подчеркнул важность места проведения митинга. В московской акции он бы не стал участвовать, объяснив позицию тем, что тема митинга на проспекте Сахарова носила не федеральный, а локальный характер. Тем не менее, лидер "Ленинграда" поддержал вышедших на протест москвичей, как и саму цель протеста.

"Но мне там не место", - добавил Шнуров.

Стоит отметить, что раньше музыкант старался держаться в стороне от политики, утверждая, что не собирается ею заниматься. В то же время артист нередко озвучивал свою гражданскую позицию по некоторым политическим вопросам, например, суд над бизнесменом Михаилом Ходорковским и споры вокруг вырубки Химкинского леса.

Однако в том же интервью на "России-1" Шнуров несколько пересмотрел свое отношение к политике. По его словам, он мог бы уйти в эту сферу после завершения карьеры в "Ленинграде". Свою роль в политике он определил как публичной персоны, которая "вбрасывала" бы в общество некие "острые" темы. Но становиться "серьезным" игроком на российской политической арене Шнуров отказался, посчитав себя неподходящим для этого.

MK.ru
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