В своем труде чиновник пытался доказать свою (?) теорию о невероятной жизнеспособности нынешней политической модели в России - "путинизма". Шнура не убедил.
"Не читали вы Суркова Владислава? Как писатель многим фору даст. И хотя за ним дурная слава, Выдающийся, по-моему, фантаст", - пишет Шнуров в Instagram.
Далее музыкант корит обывателей: Сурков-де зрит в будущее, просчитывает наперед, а вы только в тарелку глядите и мыслите мелко.
"Стиль большой не видишь, дурачина, За неубранным сугробом снега..."
Это про другую злобу дня - сугробы, наледь, травмоопасная ситуация в родном для Шнурова Питере, где коммунальщики не справляются с осадками. Сами разберутся, считает Кремль и называет неуместными вопросы об отставке врио губернатора. Пока же в городе снег чистят бюджетники и Иван Ургант, чей отец сломал руку на выходе из дома. Чтобы не досталось и пожилой бабушке, шоумен взял в руки лом.
"Ищешь все в чиновниках причины, Выше государства ставя эго..." - продолжает упрекать соотечественников Шнуров.
Завершается стихотворение словами о тлетворном влиянии: "А вокруг враги и их наймиты / Нам мешают выполнять задачи".
Заочно отвечая кремлевскому чиновнику, Шнуров отказался от привычной практики использования обсценной лексики.
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