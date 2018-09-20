Шнур отдыхает. Элизабет Олсен научила телеведущего русскому мату

Во время интервью ведущий поинтересовался у актрисы, способна ли она хоть что-то сказать по-русски. Она заявила, что "чуть-чуть", а потом переключилась на разговор о русском мате, отметив, что, когда учишь язык, учишь и ругательства.

Актриса отметила, что аналоги в английском к этому слову подобрать очень сложно, объяснить их буквально — тоже. Некоторые крепкие выражения вызвали недоумение у ведущего.

С русскими словами, в том числе и ругательствами, она знакома из-за того, что жила в России и семестр училась во МХАТе.