Шнур отдыхает. Элизабет Олсен научила телеведущего русскому мату

Американская актриса Элизабет Олсен, известная по роли Ванды Максимофф ("Алой Ведьмы") в киновселенной Marvel, в эфире американского вечернего шоу "Конан" рассказала ведущему Конану О’Брайену про русский мат и даже сказала несколько крепких выражений.
Элизабет Олсен
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Во время интервью ведущий поинтересовался у актрисы, способна ли она хоть что-то сказать по-русски. Она заявила, что "чуть-чуть", а потом переключилась на разговор о русском мате, отметив, что, когда учишь язык, учишь и ругательства.

Актриса отметила, что аналоги в английском к этому слову подобрать очень сложно, объяснить их буквально — тоже. Некоторые крепкие выражения вызвали недоумение у ведущего.

С русскими словами, в том числе и ругательствами, она знакома из-за того, что жила в России и семестр училась во МХАТе.

Life.ru
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