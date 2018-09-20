Во время интервью ведущий поинтересовался у актрисы, способна ли она хоть что-то сказать по-русски. Она заявила, что "чуть-чуть", а потом переключилась на разговор о русском мате, отметив, что, когда учишь язык, учишь и ругательства.
Актриса отметила, что аналоги в английском к этому слову подобрать очень сложно, объяснить их буквально — тоже. Некоторые крепкие выражения вызвали недоумение у ведущего.
С русскими словами, в том числе и ругательствами, она знакома из-за того, что жила в России и семестр училась во МХАТе.
Букингемский дворец объявил о новой помолвке в королевской семье
Букингемский дворец объявил о помолвке еще одной...
Шнур отдыхает. Элизабет Олсен научила телеведущего русскому мату
Американская актриса Элизабет Олсен, известная по роли...
Новая песня Эминема стала рекордсменом по просмотрам на YouTube
Американский рэпер Эминем опубликовал песню "Killshot",...
Авраам Руссо: меня похитил экс-владелец "Черкизона"
Следственный комитет России обвинил племянника...
TOP новостей
Представитель торговцев: в Литве продукты дешевле, чем в других странах Европы (21)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает...
Марионетки Кремля: как ультраправые и правые в Европе играют со спичками Специально для DELFI (83)
Почему и каким образом Кремль сотрудничает с...
Тысячи жителей Литвы получили уведомления из "Содры": пора платить налоги
12 000 жителей Литвы , которые в сентябре должны...
Реформа питания детей в школах и детских садах оскандалилась – нашли связь с группой интересов (20)
Раскритикованная реформа питания детей в школах и...
Синоптики прогнозируют резкое похолодание, а Вильнюс к отопительному сезону не готов
Поставщик услуги отопления в столице Vilniaus šilumos tinklai (...