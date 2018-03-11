Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко

Ширвиндт стал героем передачи "Сегодня вечером" на Первом канале. Он заговорил о Людмиле Гурченко с подачи своего ученика Максима Аверина.
Артист рассказал, что ему было легко дружить со звездой. Он заявил, что знает, от чего на самом деле умерла Гурченко. "Вот говорят, все уходят, уходят. Это старые раны? Почему она заболела? Ерунда!" – начал актер.
Ширвиндт добавил, что Гурченко просто не хотела стареть: она не представляла, как такое может быть. Видимо, это и стало причиной смерти артистки. "Всегда талия 17 сантиметров, ну, максимум 26! Необыкновенная была. И вдруг ей показалось, что она стала стареть. И она померла. [Уверен на] 100%!" – заключил он.
Напомним, что Людмила Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет. К смерти привела череда случайностей: сначала актриса упала и сломала бедро, затем ей сделали операцию, спустя месяц ее состояние резко ухудшилось.
У Гурченко диагностировали тромбоэмболию легочной артерии и сердечную недостаточность. Как писали Dni.Ru, врачи скорой помощи не смогли ее реанимировать.
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