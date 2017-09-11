В частности, артистка рассказала о пытках и сексуальном насилии со стороны матери, которая погибла в автокатастрофе, когда певице было 19 лет.
"Она устроила камеру пыток. Она из тех, кому доставляет удовольствие мучить тебя", — заявила О'Коннор.
По ее словам, она предпринимала восемь попыток покончить с собой за один год.
В августе сообщалось, что исполнительницу положили в больницу после того, как в опубликованном в Facebook видео она пожаловалась на депрессию и суицидальные мысли.
50-летняя артистка также заявляла о желании свести счеты с жизнью в ноябре 2015 года. Тогда она сообщила в Facebook, что приняла смертельную дозу некоего лекарства.
Шинейд О'Коннор прославилась после того, как записала кавер на песню Принса Nothing Compares 2 U. За альбом I Do Not Want What I Haven't Got певица получила в 1991 году премию Grammy.
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