В Анастасии Волочковой прекрасно все - ее шпагаты, крошечные трусики, маниакальное стремление демонстрировать обнаженное тело, желание похвастаться роскошной жизнью. Вот о последнем мы сегодня и поговорим.
© Instagram

Арстистка очень гордится своим домом в Подмосковье, дизайн и обустройство которого она, если верить прессе, придумала сама. Колонны, лепнина, дворцовые лестницы, портреты на стенах и фрески на потолках, витые инициалы хозяйки над входной дверью - помпезность, возведенная в высшую степень.

Дом площадью в 850 квадратных метров, который находится в 40 минутах езды от центра Москвы, на территории закрытого и охраняемого коттеджного поселка, Волочкова купила около двух лет назад. В СМИ тогда фигурировала сумма сделки в размере 2-3 миллионов долларов.

Как она живет в своем особняке, балерина не скрывает - роскошь ее быта можно оценить в Instagram, где Волочкова часто публикует себя на фоне интерьеров своего дома. Особенно любимы ею баня, спальня и подножие широкой мраморной лестницы.

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