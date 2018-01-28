Арстистка очень гордится своим домом в Подмосковье, дизайн и обустройство которого она, если верить прессе, придумала сама. Колонны, лепнина, дворцовые лестницы, портреты на стенах и фрески на потолках, витые инициалы хозяйки над входной дверью - помпезность, возведенная в высшую степень.

Дом площадью в 850 квадратных метров, который находится в 40 минутах езды от центра Москвы, на территории закрытого и охраняемого коттеджного поселка, Волочкова купила около двух лет назад. В СМИ тогда фигурировала сумма сделки в размере 2-3 миллионов долларов.

Как она живет в своем особняке, балерина не скрывает - роскошь ее быта можно оценить в Instagram, где Волочкова часто публикует себя на фоне интерьеров своего дома. Особенно любимы ею баня, спальня и подножие широкой мраморной лестницы.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 25, 2018 at 1:56am PST

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 20, 2018 at 8:34am PST

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 20, 2018 at 5:04am PST

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 20, 2018 at 3:27am PST

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Dec 21, 2017 at 3:01am PST

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Nov 28, 2017 at 9:31am PST

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Nov 12, 2017 at 10:19pm PST

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Sep 23, 2017 at 3:36am PDT

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Sep 12, 2017 at 12:55pm PDT



A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jun 30, 2017 at 10:20am PDT



A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jun 21, 2017 at 3:17pm PDT



A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on May 31, 2017 at 11:40am PDT

