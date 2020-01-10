"Я думаю, Путин по-своему сильный лидер, он управляет своей страной, руководствуется ее лучшими интересами", - заявила Стоун.
При этом действующего президента США она назвала "хвастуном", который не уважает свой пост. Актриса сомневается в том, что Трампа переизберут на второй срок.
Шэрон Стоун считает Путина по-своему сильным лидером
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