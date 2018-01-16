Шэрон Стоун рассказала о поставленном ей смертельном диагнозе

"Когда у меня в голове лопнул кровеносный сосуд, я увидела гигантскую вспышку света, которая начала меня засасывать. Я словно вылетела из тела и начала видеть покойных друзей и других людей, которые при жизни были очень добры ко мне. Я оказалась где-то посередине между двумя мирами. Внезапно – бум – и я вернулась в свое тело", — рассказала Шэрон Стоун.
По словам актрисы, долгое время после этого инцидента ей не предлагали никаких ролей.
"Это было очень тяжелое время, я сидела без работы. Мне не поступало предложений, люди думали, что я растеряла все навыки. Я старалась никому особо не рассказывать о том, что именно мне пришлось пережить, потому что индустрия таких слабостей не прощает. Я счастлива, что мне удалось встать на ноги", — рассказала Стоун.
Звезда заявила, что некоторое время после операции "вела себя странно" и порой позволяет себе небольшие чудачества.
"Я постоянно разговариваю со своим деревом. И мне кажется, что оно мне отвечает. Оно так приятно пахнет", — заявила Стоун.
Сериал "Mosaic" с участием актрисы выходит 22 января.
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