Шэрон Стоун рассказала о поставленном ей смертельном диагнозе

"Когда у меня в голове лопнул кровеносный сосуд, я увидела гигантскую вспышку света, которая начала меня засасывать. Я словно вылетела из тела и начала видеть покойных друзей и других людей, которые при жизни были очень добры ко мне. Я оказалась где-то посередине между двумя мирами. Внезапно – бум – и я вернулась в свое тело", — рассказала Шэрон Стоун.

По словам актрисы, долгое время после этого инцидента ей не предлагали никаких ролей.

"Это было очень тяжелое время, я сидела без работы. Мне не поступало предложений, люди думали, что я растеряла все навыки. Я старалась никому особо не рассказывать о том, что именно мне пришлось пережить, потому что индустрия таких слабостей не прощает. Я счастлива, что мне удалось встать на ноги", — рассказала Стоун.

Звезда заявила, что некоторое время после операции "вела себя странно" и порой позволяет себе небольшие чудачества.

"Я постоянно разговариваю со своим деревом. И мне кажется, что оно мне отвечает. Оно так приятно пахнет", — заявила Стоун.

Сериал "Mosaic" с участием актрисы выходит 22 января.