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После того, как Дмитрий Шепелев объявил об увольнении с Первого канала, телезрители разволновались: кто же заменит его в передаче «На самом деле»? Съемки новых выпусков не внесли ясности. Хотя точно стало известно, что претендентов двое, — сообщает "КП".
Шепелева уговорили остаться на Первом канале. Но ненадолго
© Sputnik / Scanpix

По традиции, чтобы утвердить нового ведущего, снимают полноценные выпуски с участием кандидатов, которые прошли предварительный отбор. В эфир эти программы не идут: теленачальники, пересматривая их, решают судьбу новой телезвезды.

На замену Шепелева отсмотрели на данный момент несколько кандидатур: говорят, в их числе Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Гордон. Но в шорт-дист вошли двое: 36-летний Тимур Еремеев (о нем говорили с самого начала) и 38-летний Александр Смол. Массовка ведущего программы “Видели видео?” не узнала (вероятно, не присутствует на ее съемках) и даже путала с футболистом Александром Смоловым, который сейчас играет в Испании. Но вынесла свой неофициальный вердикт: утвердят Еремеева.

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Съемки 21 февраля могли дать ответ на вопрос, кого же выберет начальство. Но оно взяло дополнительное время на размышление, а пока заставили отрабатывать официальные в таких случаях две недели Дмитрия Шепелева. Эту новость зал встретил бурными овациями. Дмитрий от неожиданно теплой встречи расплылся в улыбке — это редкая эмоция на его лице.

“Значит мне надо было уйти, чтобы узнать, как меня любят! — засмущался Шепелев. — Если серьезно, то я еще неделю и все!”

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