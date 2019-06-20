Шепелева травят в соцсетях из-за родни Жанны Фриске

"Впечатлительные люди насмотрелись телевизора, теперь пишут злые комментарии", — подписал видеобращение в Instagram Шепелев. - "Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа "гори в аду, гнида", "чтоб ты сдох, мразь". А в их профиле, если заглянуть, написано "любящая мамочка двух чудных детишек" и фоточки котиков, пирогов и цветочков. "Конченый ублюдок". Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!"
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Ребята, у меня в инстаграме настоящий коллапс. Впечатлительные люди, насмотрелись телевизор, теперь пишут злые комментарии. Лучики добра мои любимые 🤦🏼♂️ Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа "гори в аду, гнида", "что б ты сдох, мразь". А в их профиле, если заглянуть, написано "любящая мамочка двух чудных детишек" и фоточки котиков, пирогов и цветочков. "Конченый ублюдок"… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка! 😂 Возвращаясь к комментариям, мои друзья, пожалуйста не нужно писать плохое: я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду. И поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл, и простите меня за такую мусорку на странице. Пойду приберусь. #60секунд
Несмотря на сделанное заявление, некоторые продолжили критиковать Шепелева за то, что он не дает близким Фриске видеться с сыном Платоном.
"Великий Дмитрий, будьте проще. Вы — не король, спуститесь на землю уже", "Дима, очень жаль, что вы, грамотный человек, коим себя считаете, не идете на компромисс с родителями Жанны, не жалеете ни доброе имя умершей, ни вашего совместного, хоть и не в браке зачатого ребенка. Здесь ваша гордыня и эгоизм, полностью затмили ваши мозги!", "Совсем не думаете о ребенке, лишаете его детства решаете за него за его судьбу", — посетовали комментаторы.
В то же время многие пользователи соцсети поддержали телеведущего и посоветовали не обращать внимания на выходки семьи певицы.
15 июня, в четвертую годовщину смерти Жанны Фриске сестра покойной певицы Наталья в эфире программы "Привет, Андрей!" рассказала, что однажды Шепелев чуть не довел до сердечного приступа ее отца, когда отказался показать ему Платона. "На весь двор унизил маму. Тогда я с полными слез глазами обратилась к нему с вопросом, за что же он так ненавидит нас всех. На что он отметил, что мы сами его унижали два года подряд", — вспомнила Фриске. Кроме того, она добавила, что не понимает, почему шоумен так сказал, ведь к нему в семье певицы якобы относились очень тепло.
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