Шепелев задел Леру — и Кудрявцева тут же начала угрожать разоблачениями

Дмитрий Шепелев разместил в блоге романтическую фотографию, на которой он нежно целует избранницу. “Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад… А у вас как?”, — обратился телеведущий к подписчикам.

Фолловеры стали делиться своими историями, кто-то начал поздравлять Дмитрия с грядущими переменами в личной жизни и выказывать слова восхищения в адрес Екатерины Тулуповой. В какой-то момент одна из поклонниц написала: “Я думала, ты гей”.

В ответ Шепелев едко подметил: “Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла”.

Колкое высказывание сплетники моментально передали Лере Кудрявцевой. И, судя по реакции яркой блондинки, ее оно явно не обрадовало. Она жестко ответила на выпад Дмитрия. А публика стала свидетелем перепалки звезд и, вероятно, их давнего и затяжного конфликта.

“Сегодня три новости. Узнала, что у тебя есть Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, мне начать писать о тебе? А то мы все молчим-то только из-за Платона”, — пригрозила ведущая шоу “Секрет на миллион”.

Что за секрет хранит Лера, пока остается только гадать.