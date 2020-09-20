aA
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о самом нелепом слухе о себе порталу Peopletalk.
Шепелев рассказал, как Пугачева назвала его "любовником Галкина"
© Sputnik / Scanpix

По его словам, самый странной новостью, которую он слышал о себе, стал слух о его «любовных отношениях» с юмористом Максимом Галкиным. Причем, об этом ему рассказала супруга шоумена Алла Пугачева.

«Самый нелепый? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности», - признался Шепелев.

По его словам, он не привык следить за слухами о своей персоне, однако «добрые люди» держат его в курсе новостей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

MK.ru
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Тайна Шепелева раскрыта: стало известно, куда ушел телеведущий с Первого канала (1)

Экс-ведущий шоу “На самом деле” не раз жаловался, что...

TOP новостей

С понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 7 стран (6)

По возвращении еще из 7 стран с понедельника необходимо...

Опрос на улицах Каунаса: со страхом следят за числом заражений коронавирусом, но пугает не сама болезнь (14)

Каких последствий пандемии Covid-19 больше всего боятся...

Министр обороны Литвы: вопрос в том, какую цену Лукашенко заплатит за поддержку России (249)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...

"Марш справедливости" в Минске: спецтехника в городе, интернет снова отключен (250)

В воскресенье в Минске проходит очередная акция - "Марш...

Marius Ivaškevičius Marius Ivaškevičius

Марюс Ивашкявичюс: Лукашенко играет с огнем (79)

В студии Delfi - литовский драматург, сценарист Марюс...

|Maža didelių žinių kaina