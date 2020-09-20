Шепелев рассказал, как Пугачева назвала его "любовником Галкина"

По его словам, самый странной новостью, которую он слышал о себе, стал слух о его «любовных отношениях» с юмористом Максимом Галкиным. Причем, об этом ему рассказала супруга шоумена Алла Пугачева.

«Самый нелепый? Что я любовник Максима Галкина. А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна. Представьте степень моей растерянности», - признался Шепелев.

По его словам, он не привык следить за слухами о своей персоне, однако «добрые люди» держат его в курсе новостей.