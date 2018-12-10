Шепелев раскрыл шокирующую правду о похитившей миллионы Максаковой

Вокалистка с матерью своего убитого супруга Дениса Вороненкова уже давно не может найти общий язык. Пожилая женщина публично заявила, что ребенок, которого родила Мария в браке с ее сыном, возможно, ему не родной. Артистка, в свою очередь, сообщила в интервью, что родственница ее погибшего мужа, раздувает скандал, чтобы за кругленькую сумму продать его телевизионщикам.
После скандала Людмила Николаевна, в сопровождении своей дочери Ирины и съемочной группы программы "На самом деле" Первого канала, отправилась в Ригу. В зале Латвийской национальной оперы мать беглого депутата Вороненкова надеялась встретить Марию.
Женщины заняли место в первом ряду. "Она пропела четыре арии, пошла на поклон, и я подошла, вручила ей букет роз. Она меня увидела, и испугалась: "Ой, надо же". Я говорю: "Маша, я специально приехала с тобой поговорить". И она сразу убежала, даже дирижера за собой уволокла", – вспомнила Людмила Николаевна в беседе с телеведущим Дмитрием Шепелевым.
Реакция вокалистки поставила Вороненкову в тупик. Растерявшаяся женщина заняла свое место и принялась ждать продолжения концерта. Однако второй акт представления родственницам беглого депутата увидеть не удалось – к ним подошел незнакомец и вывел их из зала.
"В коридоре он сказал: "Мария Максакова сказала вас удалить иначе она петь не будет". Люди, которые заплатили большие деньги, 40 минут сидели и ждали пока с нами выяснят отношения. Я чувствовала, что она отчебучит какой-нибудь номер и она отчебучила. Выгнала и все", – рассказала Людмила Николаевна.
Родственницам Вороненкова пришлось покинуть здание театра. Женщины расположились в кафе напротив служебного входа Национальной оперы. Они дождались появления Максаковой на парковке. Артистка спешно грузила вещи в багажник. Увидев окликающую ее Людмилу Николаевну, Мария торопливо села в салон.
Холодный прием очень разозлил свекровь оперной дивы. Уже в студии пожилая женщина решилась на шокирующее признание. По словам Вороненковой, еще при жизни Дениса, Мария заняла у него 10 миллионов долларов, которые отдавать не собиралась, якобы она их просто-напросто похитила. Узнав о коварстве супруги, беглый депутат поколотил возлюбленную. После в СМИ появилась информация, что у вокалистки был выкидыш. Людмила Николаевна уверена, Мария Максакова совсем завралась.
"Когда случилось, что Маша потеряла двойняшек. Я позвонила ему: "Денис, ну как же так? Это же все-таки беда, горе". Он говорит: "Мамуля, не переживай, она беременная не была", – разоткровенничалась пенсионерка с Шепелевым. По мнению матери убитого депутата, Мария Максакова рассматривала брак с ее сыном как выгодную сделку, не более.
Шепелев раскрыл шокирующую правду о похитившей миллионы Максаковой
Первый за долгое время сольный концерт вокалистки...
Новый мем от Медведева? Премьер заявил, что России "самим небом" предназначено кормить всю планету (34)
России ”самим небом” предназначено кормить всю...
ФОТО: Киркоров по-королевски отметил день рождения дочери (1)
В Сети появились снимки дня рождения дочери Филиппа...
В тюрьму за прозрачную юбку: что грозит египетской певице (2)
Чересчур религиозные египтяне готовы посадить в тюрьму...
Директор Валерия Леонтьева пояснил сообщения об уходе певца со сцены (1)
Борис Чигирев, который является директором певца...
TOP новостей
Некоторые жители перед митингом получили предупреждения полиции (22)
Учитель Эгидиюс Насявичюс из Варены почувствовал себя...
Глава МИД Литвы призывает ЕС ввести санкции против РФ в связи с захватом украинских судов (127)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...
В Вильнюсе планируют строительство уникального пешеходного моста (2)
Подобного конкурса литовская столица не видела 15 лет –...
Создают новый порядок: недовольные работой врачей смогут требовать денег (14)
Минздрав Литвы предлагает модель "ущерба без вины",...
Цены в Литве: литовские яблоки дороже бананов (11)
В этом году на прилавках магазинов в Литве произошло...