Шепелев предопределил судьбу сына Фриске

Шепелев выбрал для сына не обычную спортивную школу, а "Футбольную академию ФК Барселона". Одно из престижнейших спортивных учреждений не только Москвы, но и мира.
Платон уже начал тренироваться в академии. Туда мальчик сам мечтал попасть. Сын Жанны Фриске хочет стать "вторым Месси" уже давольно давно. Во время летнего отпуска Шепелев приобрел сыну за границей часть экипировки для тренировок, а сразу после каникул отвел в спортшколу.
К началу обучения сына в академии футбола Дмитрий отнесся очень серьезно. Он отвел Платона к парикмахеру, где юному спортсмену обрезали длинные кудри и сделали аккуратную прическу. По мнению отца, длинные волосы, с которыми мальчик ходил ранее, могли мешать ему на занятиях.
Отметим, что ранее Платон занимался хоккеем. Однако страсть к зимнему виду спорта быстра прошла.
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