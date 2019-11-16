Шепелев опубликовал первое совместное фото с возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в Instagram фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой. «Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?» - написал шоумен. На кадре артист целует свою подругу.
Žana Friskė, Dmitrijus Šepelevas ir Jekaterina Tulupova
© Itar-Tass / Scanpix

Он рассказал, что познакомился с дизайнером Тулуповой благодаря своего сыну, который ходит в детский сад вместе с дочерью девушки. «Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети» - считает Шепелев. Он добавил, что ребята были друзьями еще в то время, когда сам телеведущий не был знаком с Тулуповой. «Как здорово, что отношения начались с детей!» - отметили многие пользователи сети.

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Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья. А у вас как?

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 16 Ноя 2019 в 2:18 PST

В комментариях некоторые россияне отметили, что Шепелев должен позволить видеться сыну с родными свой бывшей гражданской жены Жанны Фриске. Другие не стали напоминать о прошлой любимой шоумена, и пожелали счастья паре и детям. Кстати, некоторые подписчики приняли Тулупову за юриста и телеведущую Екатерину Гордон.

MK.ru
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