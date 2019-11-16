Шепелев опубликовал первое совместное фото с возлюбленной

Он рассказал, что познакомился с дизайнером Тулуповой благодаря своего сыну, который ходит в детский сад вместе с дочерью девушки. «Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети» - считает Шепелев. Он добавил, что ребята были друзьями еще в то время, когда сам телеведущий не был знаком с Тулуповой. «Как здорово, что отношения начались с детей!» - отметили многие пользователи сети.

В комментариях некоторые россияне отметили, что Шепелев должен позволить видеться сыну с родными свой бывшей гражданской жены Жанны Фриске. Другие не стали напоминать о прошлой любимой шоумена, и пожелали счастья паре и детям. Кстати, некоторые подписчики приняли Тулупову за юриста и телеведущую Екатерину Гордон.