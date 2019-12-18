Шарлиз Терон: "Моя мама убила папу-алкоголика"

"Ни одна из выпущенных пуль в нас не попала, что само по себе чудо. Но мама, защищаясь, выстрелила сама и убила его", - сказала Терон в интервью телеканалу NPR.
"Сейчас нам очевидно, что мы не одиноки в этой трагедии. Стольким людям пришлось пережить похожее", - добавила актриса, чье детство прошло на ферме близ Йоханнесбурга в Южной Африке.
Она рассказывает, что ее отец Чарльз много пил и был очень больным человеком. Жизнь с родителем-алкоголиком она называет "безнадежной".
"Тяжело жить с алкоголиком - никогда не знаешь, чего ожидать. И эта непредсказуемость остается с тобой на всю жизнь", - говорит актриса.
В ту страшную ночь ее отец был необыкновенно пьян, он еле держался на ногах. Он ворвался в дом с ружьем, вспоминает актриса. "Мы с мамой были в моей спальне, он ломился в комнату, а мы пытались удержать дверь. Он отступил на шаг и три раза выстрелил в дверь. В нас он не попал, что было чудом, но мать выстрелила сама и поставила на этом точку".
Полиция не выдвинула против матери Шарлиз Герды обвинений, сочтя, что она действовала в рамках необходимой самообороны.
"Мне не стыдно говорить об этом, я считаю, что нам стоит чаще говорить о проблеме насилия, так мы понимаем, что мы не одни", - добавляет Терон.
44-летняя Терон в интервью также рассказала, как в начале актерской карьеры столкнулась с сексуальными домогательствами со стороны режиссера.
По её словам, она стала извиняться перед ним перед уходом, и до сих пор не может простить себе этого.
"Я винила во всем только себя… за то, что не нашла правильных слов, что не послала его подальше, что не сделала ничего из того, что мы считаем нужным сделать в подобной ситуации".
Тема сексуальных домогательств и секс-скандала на американском телевидении поднимается в фильме "Сенсация", где Терон сыграла одну из ролей.
В фильме рассказывается, как женщины, работавшие на американском телеканале Fox News, обвинили бывшего главу компании Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Терон играет телеведущую Fox News Мегин Келли.
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