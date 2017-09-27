Шарапова не стала подписывать фотографию, добавила лишь хэштег #togetherwithme — "Вместе со мной".
Незадолго до публикации снимка Шарапова выложила в сеть очередной отрывок из своей автобиографии. В нем экс-первая ракетка мира рассказала о расставании со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем из-за собственной славы и богатства.
На следующей неделе Шарапова планирует сыграть на представительном турнире в Пекине, а затем поехать по специальному приглашению на соревнования в Тяньцзине.
Как известно, 30-летняя Шарапова проводит первый сезон после дисквалификации за употребление запрещенного препарата мельдония. Лучший результат россиянки в этом году — полуфинал турнира в Штутгарте, проходившего в апреле на грунтовых кортах.
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