Шарапова не стала подписывать фотографию, добавила лишь хэштег #togetherwithme — "Вместе со мной".

Незадолго до публикации снимка Шарапова выложила в сеть очередной отрывок из своей автобиографии. В нем экс-первая ракетка мира рассказала о расставании со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем из-за собственной славы и богатства.

#togetherwithme A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on Sep 25, 2017 at 9:22am PDT

На следующей неделе Шарапова планирует сыграть на представительном турнире в Пекине, а затем поехать по специальному приглашению на соревнования в Тяньцзине.

Как известно, 30-летняя Шарапова проводит первый сезон после дисквалификации за употребление запрещенного препарата мельдония. Лучший результат россиянки в этом году — полуфинал турнира в Штутгарте, проходившего в апреле на грунтовых кортах.