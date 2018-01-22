Шакиру подозревают в неуплате налогов

Речь идет о периоде с 2011 по 2014 годы, когда исполнительница начала жить вместе с защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. По данным издания, в это время Шакира должна была уплачивать налоги с доходов, полученных как в Испании, так и за ее пределами.
По испанскому законодательству за такую неуплату певице может грозить штраф и двухгодичное тюремное заключение. Согласно информации издания, окружение певицы уверено в том, что она добросовестно выполняла все налоговые обязательства.
Ранее в уклонении от уплаты налогов в период с 2011 по 2014 годы обвинили нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
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