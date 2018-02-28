Шакира выплатила властям Испании более 20 млн евро в виде налогов

Певица Шакира выплатила властям Испании более €20 млн с целью урегулирования претензий со стороны налоговых служб. Об этом сообщает El Pais.
По данным издания, выплаченная сумма касается лишь требований налоговых служб Каталонии.
Шакира встала на учет в налоговые органы Испании лишь в 2015 году, хотя проживала на территории страны в течение долгого времени до указанного периода.
В связи с этим налоговые службы страны посчитали, что артистка на протяжении нескольких лет уклонялась от уплаты налогов.
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