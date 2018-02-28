Шакира выплатила властям Испании более 20 млн евро в виде налогов

По данным издания, выплаченная сумма касается лишь требований налоговых служб Каталонии.

Шакира встала на учет в налоговые органы Испании лишь в 2015 году, хотя проживала на территории страны в течение долгого времени до указанного периода.

В связи с этим налоговые службы страны посчитали, что артистка на протяжении нескольких лет уклонялась от уплаты налогов.