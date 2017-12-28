Шакира снова перенесла мировое турне из-за проблем со здоровьем

В настоящее время исполнительница продолжает восстанавливаться после повреждения голосовых связок.

Ранее она отменила концерты в Европе, теперь ей пришлось отказаться от выступлений в Северной Америке.

Шакира вернется к гастролям летом 2018 года. Тур должен начаться 5 июня в Германии.

Певица поблагодарила фанатов и друзей за любовь и поддержку, полученные в последние несколько недель.