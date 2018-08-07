Сестра Уитни Хьюстон прокомментировала обвинения в насилии над певицей

Речь идет о документальном фильме "Уитни", в котором утверждалось, что певица в возрасте 7-9 лет подверглась насилию со стороны своей двоюродной сестры — Ди Ди Уорвик. Фильм был показан в мае на Каннском кинофестивале.
Дайон Уорвик, которая приходится сестрой Ди Ди Уорвик и двоюродной сестрой Уитни Хьюстон, заявила в интервью журналисту Ларри Кингу, что эта информация "полная ерунда".
"Во-первых, это полная ерунда. Моя сестра никогда, никогда бы не сделала ничего, что навредило бы любому ребенку, особенно в нашей семье. И та ложь, которая была увековечена в так называемом документальном фильме ["Уитни"], я считаю, что это зло. Я никогда, и я говорю серьезно, никогда не прощу тех, кто увековечил это безумие", — сказала Дайон Уорвик.
В документальной ленте, одним из героев которого стал старший сводный брат Уитни — Гэри Гарлонд-Хьюстон, утверждалось, что Ди Ди Уорвик также надругалась и над братом Хьюстон.
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