Сестра Фриске рассказала, как Шепелев "тщательно готовился" к смерти певицы

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о том, как гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев реагировал на ее болезнь. По ее словам, телеведущий "тщательно готовился" к ее смерти в финансовом плане.
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Наталья рассказала, что у Шепелева были на руках все банковские карты от счетов Фриске. Пока она находилась на лечении в Германии, он оформил доверенность на распоряжение деньгами певицы.

"Подготавливал себе мягонькое местечко", - сказала сестра Фриске в эфире программы "Звезды сошлись".

Через какое-то время семья певицы узнала это от ее продюсера. Тот позвонил родным и попросил "забрать карты" у Шепелева, потому что он снял со счетов "по 20 миллионов".

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Наталья заявила, что готова предъявить доказательства - выписки из банка. Но разбираться с Шепелевым у нее больше нет желания.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир Копылов обвинил телеведущего в том, что он растрачивает наследство, которое было завещано их внуку Платону. По его словам, Шепелев взял больше 2 млн рублей, чтобы оплатить услуги адвокатов в судебном разбирательстве с семьей Фриске, а также потратил 2,8 млн рублей якобы на покупку школьных принадлежностей Платону.

MK.ru
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