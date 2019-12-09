Сестра Фриске рассказала, как Шепелев "тщательно готовился" к смерти певицы

Наталья рассказала, что у Шепелева были на руках все банковские карты от счетов Фриске. Пока она находилась на лечении в Германии, он оформил доверенность на распоряжение деньгами певицы.
"Подготавливал себе мягонькое местечко", - сказала сестра Фриске в эфире программы "Звезды сошлись".
Через какое-то время семья певицы узнала это от ее продюсера. Тот позвонил родным и попросил "забрать карты" у Шепелева, потому что он снял со счетов "по 20 миллионов".
Наталья заявила, что готова предъявить доказательства - выписки из банка. Но разбираться с Шепелевым у нее больше нет желания.
Ранее отец Жанны Фриске Владимир Копылов обвинил телеведущего в том, что он растрачивает наследство, которое было завещано их внуку Платону. По его словам, Шепелев взял больше 2 млн рублей, чтобы оплатить услуги адвокатов в судебном разбирательстве с семьей Фриске, а также потратил 2,8 млн рублей якобы на покупку школьных принадлежностей Платону.
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