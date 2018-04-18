20 лет назад начал свое триумфальное шествие один из популярнейших сериалов в мире "Sex and the City" ("Секс в большом городе"), который завоевал огромную любовь зрителей и сделал звездами многих актрис. "Delfi Showtime!" предлагает посмотреть, как все эти годы жили некоторые участники актерского состава.
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Сериалу "Секс в большом городе" – 20. Как изменились его звезды?
20 лет назад начал свое триумфальное шествие один из...
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