Соответствующее решение приняла компания USA Network.
Остальные звезды "Форс-мажоров" вернутся в следующий сезон. Это Гэбриел Махт, Сара Рафферти и Рик Хоффман. Продолжит свою работу и новичок проекта Дьюли Хилл.
Оставшиеся серии седьмой части начнут выходить с 28 марта. Двухчасовой финал покажут 25 апреля. В частности, будет представлен конец истории для персонажей Маркл и Адамса. Как ожидается, их герои поженятся, причем произойдет это в преддверии свадьбы Маркл и британского принца Гарри.
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