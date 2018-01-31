Сериал "Форс-мажоры" продлили на восьмой сезон без актрисы Меган Маркл и актера Патрика Джея Адамса, сообщает Deadline.
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Соответствующее решение приняла компания USA Network.

Остальные звезды "Форс-мажоров" вернутся в следующий сезон. Это Гэбриел Махт, Сара Рафферти и Рик Хоффман. Продолжит свою работу и новичок проекта Дьюли Хилл.

Оставшиеся серии седьмой части начнут выходить с 28 марта. Двухчасовой финал покажут 25 апреля. В частности, будет представлен конец истории для персонажей Маркл и Адамса. Как ожидается, их герои поженятся, причем произойдет это в преддверии свадьбы Маркл и британского принца Гарри.

Gazeta.ru
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