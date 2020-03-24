Сергею Жукову "отрезали половину тела"

43-летний лидер музыкального коллектива сообщил, что он провел три месяца в больницах. Это случилось после того, как во время выступления он ударился за кулисами и получил синяк, который спустя некоторое время превратился в опухоль. Самочувствие артиста начало ухудшаться, и ему пришлось дважды лечь под нож хирурга, однако две перенесенные им операции не помогли.

Позднее Жукову удалось получить экспериментальный медицинский аппарат импортного производства, с которым он ходил на протяжении двух месяцев. Состояние певца улучшилось лишь после третьей операции.

В 2018 году музыкант отменил несколько концертов из-за пошатнувшегося здоровьем. Тогда Жуков в своем видеообращении к фанатам в Instagram подчеркнул, что это «не одна из страшнейших болезней, про которые могли многие подумать». Сергей говорил о том, что не прикован к постели, но каждый день должен проходить процедуры и находиться в больничных кабинетах. Он также сетовал на то, что «привязан» к аппарату, который постоянно носит с собой двадцать четыре часа в сутки.

Поп-группа «Руки вверх!» была основана Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным в 1996 году. Среди ее главных хитов — «Малыш», «Студент», «Песенка», «Крошка моя», «Лишь о тебе мечтая», «Назови его как меня», «Алешка», «Ай-яй-яй», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Плачешь в темноте».