Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России. Ни за то не угадаете, какой у него рекорд!

56-летний Сергей Зверев всегда умел эпатировать публику. Стилист любит яркие наряды и драгоценности. Также он может похвастаться целой коллекцией корон из золота с бриллиантами и алмазами. Сейчас Зверев никуда не выходит без любимых корон. Он надевал головные уборы даже во время одиночных пикетов в защиту Байкала. По мнению стилиста, такие аксессуары подчеркивают его высокий статус в современном шоу-бизнесе. Благодаря одной из них он и вошел в историю страны.

Сергей Зверев является обладателем самой высокой короны в России — высотой 104 сантиметра.

Поклонники поздравили артиста с важным достижением. Однако нашлись и те, кто пришел к выводу, что в повседневной жизни носить такую огромную корону будет сложно из-за ее веса и внешнего вида.