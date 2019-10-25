Сергей Зверев попал в Книгу рекордов России. Ни за то не угадаете, какой у него рекорд!

56-летний Сергей Зверев всегда умел эпатировать публику. Стилист любит яркие наряды и драгоценности. Также он может похвастаться целой коллекцией корон из золота с бриллиантами и алмазами. Сейчас Зверев никуда не выходит без любимых корон. Он надевал головные уборы даже во время одиночных пикетов в защиту Байкала. По мнению стилиста, такие аксессуары подчеркивают его высокий статус в современном шоу-бизнесе. Благодаря одной из них он и вошел в историю страны.
Сергей Зверев является обладателем самой высокой короны в России — высотой 104 сантиметра.
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Получил награду - Мою корону, высотой 104 см внесли в Книгу Рекордов России @knigarekordovrf как Самую высокую Корону в России!!! 🏆🏆🏆 Куда в ней сходить??? Все люди как люди, я СУПЕРЗВЕЗДА !!! ⭐️⭐️⭐️ Изготовитель короны Анита Карабут @anita.karabut 👑👑👑 Фотограф Иван Горохов @ivangorokhov 📸📸📸 Вручали представители Книги рекордов России: Андрей Лобков @lobkov.sport - главный эксперт Книги рекордов России по фитнесу, рекордсмен Гиннесс и пятикратный рекордсмен мира по фитнесу и силовому экстриму, Президент ежегодной премии Человек года. Станислав Коненко @staskonenko - кандидат философских наук, главный редактор и основатель Книги рекордов России. #сергейзверев #зверев #суперзвезда #корона #короны #crown #crowns #рекорд #рекорды #анитакарабут #книгарекордов #книгарекордовроссии
Поклонники поздравили артиста с важным достижением. Однако нашлись и те, кто пришел к выводу, что в повседневной жизни носить такую огромную корону будет сложно из-за ее веса и внешнего вида.
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