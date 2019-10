Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены

View this post on Instagram

Уже утро. Пора просыпаться. В волосах твоих солнце искрит. Я тобой не могу надышаться, Так и манишь к себе, как магнит… Как мальчишка волнуюсь, не скрою, Хоть и вместе с тобой много лет. Я все утро любуюсь тобою, На кровать положив свой букет… Ты всегда для меня совершенна. Бог тобою меня наградил. Даже там, где то в новой вселенной, Я бы снова Тебя полюбил...❤️❤️❤️❤️❤️Мне с тобой так тепло и уютно, За окном: море, солнце, покой... И мечтаю я каждое утро Просыпаться в обнимку с тобой! ▫️Любимая, Региночка @burdregina ▫️▫️▫️С днем рождения, малыш!♥️

A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on Oct 7, 2019 at 4:59pm PDT