Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены

Солист «Руки вверх!» Сергей Жуков оригинально поздравил с днем рождения свою жену, экс-солистку «Сливок» Регину Бурд, выложив в Instagram ее обнаженное фото и посвятив ей стихотворение.
© RIA/Scanpix
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Уже утро. Пора просыпаться. В волосах твоих солнце искрит. Я тобой не могу надышаться, Так и манишь к себе, как магнит… Как мальчишка волнуюсь, не скрою, Хоть и вместе с тобой много лет. Я все утро любуюсь тобою, На кровать положив свой букет… Ты всегда для меня совершенна. Бог тобою меня наградил. Даже там, где то в новой вселенной, Я бы снова Тебя полюбил...❤️❤️❤️❤️❤️Мне с тобой так тепло и уютно, За окном: море, солнце, покой... И мечтаю я каждое утро Просыпаться в обнимку с тобой! ▫️Любимая, Региночка @burdregina ▫️▫️▫️С днем рождения, малыш!♥️

A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on Oct 7, 2019 at 4:59pm PDT

Вот, что Сергей написал в подписи к фото:

Ты всегда для меня совершенна.
Бог тобою меня наградил.
Даже там, где то в новой вселенной,
Я бы снова Тебя полюбил…

Мне с тобой так тепло и уютно,
За окном: море, солнце, покой…
И мечтаю я каждое утро
Просыпаться в обнимку с тобой!

И добавил: «Любимая, Региночка. С днем рождения, малыш!»
Читать полностью: https://news.tut.by/popcorn/656467.html

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