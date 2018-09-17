Ситуацию прояснил сам Сергей Жуков, который рассказал последние новости о своем состоянии программе “Центральное телевидение”. Певец признался, что хочет развеять многочисленные слухи, которые вредят его семье.
“Когда пошли версии о раке, хуже всего пришлось моим родным. Мы все плохо следим за своим здоровьем. Ну, приболел, ничего. Все переносится на ногах, особенно на гастролях. Все прозаично. Простая вещь привела к большим последствиям. За кулисами я ударился о металлическую конструкцию животом. Потом появился синяк, который болел все сильней Когда я пришел к врачам, оказалось, что все пошло не так. Там уже образовалась грыжа, она разрослась на весь живот. Меня срочно положили в больницу впервые в моей жизни”, — признался артист.
Жуков признался, что сильно затянул с походом в больницу, поэтому когда он увидел реакцию медперсонала, понял, что все очень серьезно. Певцу пришлось делать несколько сложных операций, но они не помогли. В Сети, тем временем, поклонники делали все возможное, чтобы помочь кумиру. Фанаты даже организовали акцию “Жуков, будь здоров”, в которой принимали участие многие звездные друзья музыканта.
“Врачи говорили, что они не понимают, почему ничего не заживает. Мне было плохо, я был в депрессняке. В тот момент мне показалось, что энергия любимых людей и фанатов сделают больше, чем лекарства. Перед третьей операцией я призвал молиться. И это помогло. Буквально через четыре дня после следующего осмотра, консилиум врачей стоял и говорил, что этого не может быть”, — поделился переживаниями артист.
Сергей Жуков признался, что он впервые в своей музыкальной карьере отменил гастроли, и теперь очень хочет наверстать упущенное. 20 сентября состоится первый концерт группы “Руки вверх” после болезни музыканта. Артист планирует подготовить для поклонников несколько приятных сюрпризов, выразив им благодарность за поддержку.
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