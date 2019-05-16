Примерно за полтора часа до начала концерта у служебного входа в Siemens Arena нас встречает организатор Александр. Он выдает нам совершенно эксклюзивные бэйджи. Попасть в святая святых – закулисье, где распевается Шнур – сегодня можно лишь с ними. "Потом заберу обратно", – говорит организатор, слегка насупившись.

За кулисами все уже в полной "боевой" готовности: начальник охраны здания расставляет своих подчиненных на постах, менеджеры группы решают последние организационные нюансы, снуя из одной части коридора в другой. В это время на сцене проводят свой sound check музыканты и распевается Шнур. Слов особо не разобрать, поскольку звук за сцену доносится искаженный в отличие от той части, где располагаются зрители, но по мелодии узнается знакомый мотив "На фоне Эйфелевой башни с айфона селфи за…шим. А на х… ж еще нам наш вояж?". Александр разрешает на минутку пройти в зал и посмотреть на музыкантов, но без камеры. "Для затравочки", - объясняет он свое предложение.

Интерес к концерту "Ленинграда" в странах Балтии подогрело прозвучавшее двумя днями раньше заявление Сергея Шнурова о том, что в этом году он завершает свою карьеру. Так что концерт 15 мая вполне может быть последним выступлением музыкантов в Литве, а тур этого года, который продлится до октября, уже окрестили прощальным.

Сам Шнур в интервью DELFI говорит, что день 13 мая, когда они объявили о завершении карьеры, - "один из самых лучших дней в истории группы".

"Наконец-то мы закончим заниматься тем, чем занимаемся и начнем отдыхать", - сказал исполнитель корреспонденту DELFI. При этом двумя годами ранее в интервью Юрию Дудю на вопрос о самом худшем дне в истории группы он отвечал, что этот день настанет, когда они объявят о своем роспуске.

О своих планах после завершения карьеры, о запретах концертов и о том, где больше пьют, в России или в Литве, лидер "Ленинграда" рассказал в эксклюзивном интервью для DELFI перед самым началом концерта.

- Сергей, добрый вечер. Во-первых, хотелось бы вас поприветствовать в Вильнюсе. В тот же день, когда вы объявили о завершении карьеры, на своей странице в фэйсбук вы разместили небольшой видеоролик, где презентовали новый логотип группы, который для вас разработал дизайнер Артемий Лебедев. В чем смысл этого хода?

- Ну так "Ленинград" распустится только в конце этого года, а до конца времени еще очень много. Группа "Ленинград" существовала без логотипа, и мне кажется, что это не очень хорошо.

- Недавно вы вошли в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. В связи с этим не хотели бы вы заняться политикой после завершения карьеры? Ведь история с Зеленским в Украине показала, что представитель шоу-бизнеса вполне может стать президентом.

- Украина все-таки другая страна. Я думаю, что в России подобные трюки с сознанием народа вряд ли получатся. Потом все бывшие артисты так или иначе стекаются в Госдуму, но мне почему-то туда не хочется, если честно. Я не знаю - неохота, лень.



- Недавно в России прокатилась "волна" запрета концертов, которая коснулась таких исполнителей как Хаски, "Порнофильмы", IC3PEAK, NOIZE MC. Бывали ли у вас какие-то сложности с концертами в России?

- Нет, я вообще всегда выступал за запреты, потому что запреты дисциплинируют. Границы пока открыты - если запрещают выступать в России, то можно всегда поехать выступать куда-нибудь еще. И вообще это неплохая реклама получается любому исполнителю. Я бы вот не услышал половину групп, которые вы назвали, если бы их не запретили.

- Вдогонку про запреты. Недавно Литва объявила персоной нон-грата Григория Лепса. Бывали ли у вас какие-то сложности при организации концертов за рубежом?

- Пока не было. Ну а с Гришей, мне кажется, это какая-то глупость. Потому что, ну чего уж, ну Гриша персона нон-грата? По каким таким причинам? Я даже не знаю. Потому что он крайне веселый, и мне кажется, совсем не опасный.

- Вы в Литве не в первый раз. Много в Литве бухают?

- Бухают? Много. Среди тех людей, которых я встречаю на улице, пьяных довольно много. Но с Финляндией не сравнить. Финны в этом вас опережают, так что вам есть куда стремиться.

- В Литве больше, чем в России?

- Алкашей? Я не знаю, это наверно надо все-таки проводить социологические опросы. Ну или медицинские. Не думаю, что в Литве больше, чем в России. Я думаю, алкашей в среднем по миру везде одинаково.

- Спасибо большое и удачного вам концерта.

- Спасибо.

Сам концерт прошел на "ура". "Ленинград" на протяжении почти 3 часов исполнял свои хиты разных периодов творчества, сделав два 15-минутных перерыва. Публика, в основном возраста "30+", была в восторге от своих кумиров, подпевая и танцуя под любимые песни. И не зря сам Шнур определяет смысл "Ленинграда" словосочетанием "эсхатологический восторг", поскольку это действительно было грандиозное представление с прекрасным видеорядом и элементами фаер-шоу.

Финальной песней концерта группировки стала "Х… Х…". И кто знает, может быть заявление о завершении карьеры - это лишь элемент образа "Ленинграда", а название последней песни содержит скрытый смысл и ответ на уточняющий вопрос "А действительно ли вы распускаете группу", который наверняка фронтмену зададут в очередной раз в октябре по окончании тура.