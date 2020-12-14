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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение жене Ольге Абрамовой, в котором рассказал, что в третий раз станет отцом.
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
© RIA/Scanpix

Строки он опубликовал в Instagram:

"С живописных ты сошла картин.
Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошел на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и ден*,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой".

У Шнурова уже есть двое детей: дочь Серафима 1993 года рождения от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон 2000 года рождения от второй жены, бывшего директора группы "Пеп-Си" Светланы Костицыной.

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