Сергей Шнуров станет ведущим шоу "Форт Боярд"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет ведущим возрожденной игры "Форт Боярд". Новый сезон проекта покажет канал СТС. Участие в нем примут Анна Седокова, Виктория Боня, Егор Дружинин, Роза Сябитова, Сергей Светлаков, Михаил Шац, Эвелина Бледанс, Алена Шишкова, Анна Хилькевич, Александр Незлобин и многие другие. Съемки программы уже начались во Франции.

"Для меня это вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что в детстве перезанимался спортом. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить героев и зрителей желанием оторвать "пятые точки" от диванов и побежать бороться со своими фобиями", – так прокомментировал свое назначение Шнуров.

Шоу "Форт Боярд" в последний раз выходило на российском ТВ в 2013 году. Программа выходила в эфир с 1998 года. Изначально идея принадлежит французам, после сценарий шоу позаимствовали в тридцати странах мира.