Сергей Шнуров озвучивает инопланетянина в известном мультфильме

Инопланетянин Слонеж — один из ключевых персонажей третьей части популярной анимационной франшизы. Если в предыдущих двух частях Белка и Стрелка отправлялись в космос, к новым планетам, то в этой части инопланетяне сами прилетят на Землю. В очередной раз звездные собаки выполнят героическую миссию, а друзья помогут им в предотвращении экологической катастрофы, грозящей подводному городу.

"Я не первый раз принимаю участие в озвучке мультфильма, мне это нравится, — рассказал Шнуров. — По первым кадрам уже понятно — получается классный анимационный фильм. Студия "КиноАтис" делает огромную работу, такие проекты просто необходимо поддерживать. Возможно, даже напишу для него песню".

Создатели анимационной ленты точно не знали, какого инопланетянина Шнуров будет озвучивать — Лягуся или Слонежа, пока артист не приехал на студию. Эти персонажи дружат, хотя у них разные характеры и привычки. Музыканту предложили пробно озвучить обоих и на основе собственных ощущений сделать выбор.

"Отрицательных героев я сыграл и озвучил довольно много, поэтому решил выбрать положительного. Хотя его и положительным назвать сложно, он же инопланетянин, чужак для землян", — объяснил свой выбор музыкант.

Команда, приглашавшая Шнурова для участия в проекте, призналась, что вопросы отпали сами собой, когда музыкант невероятно точно попал в образ добряка.

Сам Шнуров признался, что он редко смотрит мультфильмы, но третью часть "Белки и Стрелки" обещал не пропускать. "Я редко смотрю фильмы или мультфильмы, получается от силы два фильма в год, но "Белку и Стрелку 3" обязательно посмотрю", — сказал он.

Работа над озвучкой будет продолжаться до 2 сентября. Релиз фильма запланирован на 30 апреля 2020 года.