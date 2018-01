Сергей Шнуров и протоиерей Чаплин "сцепились" в Интернете

Сам Чаплин, но не тот, что Чарли, Тот был актёр великий, этот - как В российском триллере, инферно-карлик, Комедиант на ломаный пятак. Играет плохо, но на сцену лезет. Он прикрываясь именем Христа, Такую массу нарастил в аскезе, Не место занимает, а места. Он произнес лицом своим холёным, Мол ждут меня адические муки. Пусть черти сварят из меня бульона, Пока в раю поют такие суки.

