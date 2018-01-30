Сергей Шнуров и протоиерей Чаплин "сцепились" в Интернете

Обмен "любезностями" начался с заявления Чаплина в эфире радиостанции "Говорит Москва" о том, что Шнуров попадет в ад за использование мата в своих песнях, "если не раскается и не изменится".

Шнуров в ответ написал стихотворение, посвященное протоиерею, и опубликовал его в Instagram.

Чаплин в долгу не остался и ответил также стихами, пообещав "на обломках либерастья оторвать шнуроидам шнурки".

Шнуров на это сочинил еще одно стихотворение, которое опубликовал в Telegram.

Чаплин на это заметил, что у Шнурова бесплодные рифмы, а тот, в свою очередь, посвятил еще один нелицеприятный стих уже не в адрес Чаплина, а священников и чиновников, которые "крестят пузо". Это стихотворение он зачитал на видео и опубликовал в Instagram.