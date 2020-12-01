В своем стихотворном произведении артист предположил, что вокруг него будут продолжать распускать слухи о пьянстве, но его это не волнует.
Автор строк «В Питере — пить» и «Я лично бухаю, а кто-то колется» признался, что ему не нравится уничижение, с которым сталкиваются пьющие люди. В своей публикации 47-летний музыкант признался, что стал заложником образа алкоголика.
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