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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram сообщил о том, что бросил употреблять спиртные напитки. О своей трезвости он рассказал в матерном стихе.
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
© RIA/Scanpix

В своем стихотворном произведении артист предположил, что вокруг него будут продолжать распускать слухи о пьянстве, но его это не волнует.

Автор строк «В Питере — пить» и «Я лично бухаю, а кто-то колется» признался, что ему не нравится уничижение, с которым сталкиваются пьющие люди. В своей публикации 47-летний музыкант признался, что стал заложником образа алкоголика.

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MK.ru
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