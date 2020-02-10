Сергей Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой

Ранее исполнитель хита «Яблоки на снегу» сообщил, что в прошлом Примадонна якобы опасалась серьезной конкуренции с его стороны, поэтому сделала так, чтобы Муромова не показывали по телевизору. 69-летний музыкант заявил, что для этого Пугачева якобы платила зарплату работавшим на телевидении людям, чтобы они выполняли ее поручения. Главный холостяк отечественного шоу-бизнеса также отметил, что "всех убрала эта Алла".
С точки зрения Минаева, к высказываниям Муромова следует относиться с пониманием, поскольку «человек уже в возрасте».
"Больные старые люди что-то друг на друга имеют. Пусть они сами объясняют, если неудачно или удачно пошутили. Я не знал, что он там пошутил, в сердцах сказал", - резюмировал Минаев.
Сергей Минаев получил известность благодаря пародиями на музыкальные хиты эпохи 80-х и 90-х.
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: моя жена - непубличное лицо (14)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не объясняет...
В Литве вводят квоты, которые могут сократить приток иммигрантов (65)
С 2021 года Литва вводит квоты на въезд трудовых...
Литовские водители возмущены - платят за стоянку в городе больше, чем зарабатывают (60)
Поиск места для парковки в столице Литвы становится...
Государственная служба: Maxima знала, но молчала о небезопасном мясе (6)
Государственная продовольственно-ветеринарная служба...
Инспекторы остановят лифты в многоэтажках Вильнюса: 420 лифта нуждаются в ремонте или замене (4)
Из -за опасности для пассажиров государственные...