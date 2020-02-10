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Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Сергей Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой
© Itar-Tass / Scanpix

Ранее исполнитель хита «Яблоки на снегу» сообщил, что в прошлом Примадонна якобы опасалась серьезной конкуренции с его стороны, поэтому сделала так, чтобы Муромова не показывали по телевизору. 69-летний музыкант заявил, что для этого Пугачева якобы платила зарплату работавшим на телевидении людям, чтобы они выполняли ее поручения. Главный холостяк отечественного шоу-бизнеса также отметил, что "всех убрала эта Алла".

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С точки зрения Минаева, к высказываниям Муромова следует относиться с пониманием, поскольку «человек уже в возрасте».

"Больные старые люди что-то друг на друга имеют. Пусть они сами объясняют, если неудачно или удачно пошутили. Я не знал, что он там пошутил, в сердцах сказал", - резюмировал Минаев.

Сергей Минаев получил известность благодаря пародиями на музыкальные хиты эпохи 80-х и 90-х.

MK.ru
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