Сергей Лазарев сделал заявление о женитьбе

На вопрос журналиста о том, собирается ли он в будущем жениться, звезда отечественной эстрады ответил, что нет.

"В этом направлении я не работаю. Каждый для себя выбирает свой путь, свое развитие. Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей", - заявил исполнитель.

Музыкант также рассказал, что наиболее сложным в отцовстве считает правильно распределить внимание между двумя детьми, чтобы им обоим хватало его любви, и чтобы ни у кого не возникало чувства ревности.

У Сергея Лазарева растут сын и дочь - 5-летний Никита и годовалая Анна. Артист долгое время скрывал появление на свет детей. Ранее СМИ писали о том, что малышей певцу родили разные суррогатные матери.